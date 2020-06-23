В Орле ИП наказали за просроченную туалетную воду

Суд вынес решение по делу о продаже сомнительной парфюмерии.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по делу об административном правонарушении, возбужденном по итогам проверки одного из магазинов Орла. Она была проведена в феврале 2020 года. Торговую точку совместно посетили сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции. В результате они выявили «нарушения требований технических регламентов и обязательных требований к процессам реализации продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Всего в торговом зале было обследовано около 170 наименований товара – парфюмерной продукции. В большинстве случаев нарушением было признано отсутствие надлежаще оформленных ценников и информации об изделии на русском языке. На многих упаковках не было информации об особых мерах предосторожности и о способах применения. Отсутствие таких данных, по мнению проверяющих, может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической продукции.

Кроме того, в магазине в продаже находились изделия с истекшим сроком годности, в частности парфюмерная вода и туалетная вода для женщин. Арбитраж признал владельца магазина виновным в совершении административного правонарушения и наказал его штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать арестованную продукцию.

ИА «Орелград»