В Орле рассказали, какой ценой далась городу Победа

Специальный релиз подготовили сотрудники Орелстата.

Орловские статистики подготовили специальный пресс-выпуск, приуроченный к 22 июня – Дню памяти и скорби. Они напомнили о том, какой ценой Орлу далась Победа. Сообщается, что общие потери Западного, Брянского и Центрального фронтов с 5 июля по 18 августа 1943 года составили 463,8 тысячи человек, в том числе 127,9 тысячи — убитыми и пропавшими без вести.

«Потери населения, понесенные в годы оккупации, трагически отразились на демографическом развитии региона, — говорится в сообщении Орелстата. — На 1 января 1941 года в Орле проживало 94,7 тысячи человек, а после освобождения города в нем оставалось не более 30 тысяч жителей. На 1 января 1945 года в Орле насчитывалось 66,7 тысячи, а в 1948 году — 90,5 тысячи человек».

Несмотря на огромные человеческие потери, город восстанавливался очень быстро. Напомним, Орел был освобожден 5 августа 1943 года. А уже к 1 сентября 43-го в нем было открыто восемь столовых, 15 магазинов, 21 здание под учреждения, по две школы и больницы, а также пять госпиталей.

Кроме того, заработали четыре пекарни, был оборудован вокзал «Орел» и восстановлено движение поездов из Орла до Верховья и Хотынца. Была запущена электростанция, заработали городская баня, водопровод, кинотеатр «Родина» и кондитерская фабрика.

«К концу первой послевоенной пятилетки в области действовало свыше 300 предприятий государственной, местной и кооперативной промышленности, — говорят в Орелстате. — В 1943 году начал работу Бронетанковый ремонтный завод, в 1944-м заработал завод «Текмаш», в 1947-м — завод им. Медведева».

5 августа 1948 года газета «Орловская правда» сообщила, что трудящиеся отработали на восстановлении города 3,5 миллиона часов. В работах участвовало более 15 тысяч человек. В городе было восстановлено 57 промышленных предприятий, а также построено 115 тысяч квадратных метров жилья.

ИА «Орелград»