За сутки у 55 орловцев подтвердился коронавирус

23.6.2020 | 10:23 Новости, Общество

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Общее число инфицированных достигло 4241

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4241, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 55 человек.

Умер еще один человек с подтвержденным COVID-19, общее число летальных случаев достигло 46. Количество выздоровевших выросло до 2382 (+189 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 599 705 человек, за последний день заболели 7425 (+1,3%). С начала пандемии выздоровели 356 429 человек, умерли 8359.

ИА «Орелград»

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