Под Орлом мотоциклист без прав сбил подростка

Водитель мотоцикла оказался несовершеннолетним.

23 июня в аварии в Глазуновском районе пострадали двое подростков. Один из них катался на мотоцикле без прав.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, авария произошла около 22.00. 17-летний водитель на мотоцикле «Минск» ехал со стороны деревни Степной в Глазуновку. На 16 километре пути он наехал на 14-летнего пешехода, который шел по левой стороне дороги.

В результате ДТП оба подростка получили травмы. На «скорой» их увезли сначала в Глазуновскую ЦРБ, а потом госпитализировали в НКМЦ им. З.И. Круглой в Орле.

ИА «Орелград»