Под Орлом заработал завод по переработке отходов

В Мценске запущена в эксплуатацию линия переработки алюминиевых отходов.

Как сообщает администрация города Мценска, инвестиционный проект по переработке алюминиевых отходов реализуется одной из компаний, которая является резидентом зоны ТОСЭР «Мценск». Проект стартовал в октябре 2019 года. Производственная линия была запущена в июне 2020 года. Сообщается, что предприятие начало выпуск ряда современных алюминиевых материалов.

«Продукция прошла аттестационные испытания и представляет собой алюминиевые порошки и гранулы в диапазоне частиц от 0 до 2000 микрон, — пояснили в администрации Мценска. — Большой акцент сделан на безопасности технологий производства. Все оборудование, применяемое на предприятии, выпускается на территории Российской Федерации».

Одним из потенциальных крупнейших потребителей продукции этого завода местные власти называют компанию «Норильский никель». Также сообщается, что на первом этапе производственная мощность линии составит 1000 тонн в год. Но уже к 2022 году планируется довести объем производства до 5000 тонн, причем предполагается «создание новых составов специализированных веществ».

«Предприятие включилось в процесс реализации стратегии развития Орловской области по созданию высокотехнологичных производств, создающих конкурентную экспортную продукцию, — считают в администрации Мценска. — Проект не только решает вопрос создания новых производств и высокотехнологичных рабочих мест, но и полностью отвечает принятой 6 июня 2020 года стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2035 года».

Напомним, в апреле 2019 года Мценск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. По словам главы города Андрея Беляева, в город приходят инвесторы и появляются инновационные проекты.

«В целом, уверен, — создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципалитете даст мощный импульс к диверсификации экономики города и, как следствие, повысит уровень жизни амчан», — отметил он.

ИА «Орелград»