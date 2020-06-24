Расходы на содержание орловских чиновников ограничили

Мэрия утвердила новые нормативы для осуществления закупок.

Администрация города Орла утвердила правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая подведомственные казенные учреждения. Речь, в основном, идет об ограничениях на закупки товаров, работ и услуг для чиновников мэрии.

Данные нормативы необходимы для обоснования закупок за счет средств бюджета Орла. Как следует из документа, для расчета максимально возможных затрат применяются национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы.

Например, правилами будут ограничены бюджетные затраты на приобретение для чиновников мэрии SIM-карт, принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, носителей информации, мебели, канцелярских принадлежностей и другое. Причем по ряду категорий товаров ограничения установлены не только по цене, но и по сроку службы.

К примеру, для муниципальных служащих, относящихся к высшей и главной группам должностей категории «руководители», разрешено за бюджетный счет закупать ноутбуки стоимостью не более 80 тысяч рублей, а планшетные компьютеры – ценой не более 40 тысяч рублей. При этом срок службы ноутбука и планшета ограничен 3 годами. Вероятно, по истечении этого срока технику можно списывать, а для чиновников закупят новую.

Как следует из правил, в отношении любых товаров, закупаемых для муниципальных служащих, «предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете».

ИА «Орелград»