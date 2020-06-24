Умерли еще 5 больных коронавирусом орловцев

24.6.2020 | 10:32 Новости, Общество

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Количество летальных случаев достигло 51

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4281, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 40 человек — это минимум с 3 июня.

За день врачи выписали 141 человека, число выздоровевших достигло 2523. За сутки скончались 5 человек, количество летальных случаев достигло 51.

В целом по России число больных COVID-19 достигло 606 881. За день добавилось 7176 человек (+1,2%), из них 2272 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 368 822 человека, умерли 8513.

ИА «Орелград»

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