Умерли еще 5 больных коронавирусом орловцев

Количество летальных случаев достигло 51

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 4281, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 40 человек — это минимум с 3 июня.

За день врачи выписали 141 человека, число выздоровевших достигло 2523. За сутки скончались 5 человек, количество летальных случаев достигло 51.

В целом по России число больных COVID-19 достигло 606 881. За день добавилось 7176 человек (+1,2%), из них 2272 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 368 822 человека, умерли 8513.

ИА «Орелград»