В Орле осудили главаря подростковой банды

25-летний житель Орла встретит свое 30-летие за решеткой.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, 25-летний местный житель был признан виновным в совершении сразу двух преступлений. Так, его обвинили в организация кражи группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Причем исполнителями выступили несовершеннолетние.

Преступление было совершено летом 2017 года. Как установил суд, подсудимый выступил организатором. Для совершения кражи он организовал преступную группу. Его подельниками стали два подростка. Сам главарь дистанцировался от них.

Он взял на себя «управленческие» функции. В частности, дал им адрес квартиры, которую надо было обворовать, снабдил их необходимыми для взлома инструментами, а также обещал сбыть похищенное и поделить деньги.

Подростки выполнили его указания. Они залезли в квартиру и похитили оттуда деньги и ювелирные изделия. Всего на общую сумму чуть менее 160 тысяч рублей. Кстати, без наказания они тоже не останутся — уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Что касается главаря, то он свою вину признал в полном объеме. По совокупности преступлений он получил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. У осужденного есть право обжаловать приговор в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»