В Орле задержали группу наркодилеров

24.6.2020 | 11:45 Новости, Общество

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Трое молодых парней готовили свертки с «солью» для будущих закладок.

В Заводском районе Орла задержали троих парней 18, 19 и 20 лет. По версии следствия, они фасовали свертки с наркотиками для дальнейшего распространения через так называемые закладки. Как рассказали в УМВД, у подозреваемых изъяли около 100 свертков с синтетическим наркотиком общей массой более 22 граммов.

Экспертиза показала, что в изъятых свертках – наркотик, известный под названием «соль». Как установили полицейские, упакованное вещество предназначалось для дальнейшего распространения розничными закладчиками. Оперативники обнаружил и изъяли весы, упаковочный материал, изоленту, раскали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подозреваемых взяли под стражу. Теперь стражи порядка хотят узнать, откуда молодые люди получали наркотики для расфасовки.

ИА «Орелград»

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