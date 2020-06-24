В Орловской области безработных вернут за парты

Уже с 1 июля обучение безработных вернется к традиционному формату.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, с 1 июля за парты будут возвращены безработные, получившие направления на обучение, а также участники нацпроекта «Демография». Тем самым учебный процесс вернется к традиционному формату. Это связано с отменой обязательного обучения исключительно в дистанционном формате.

Напомним, за бюджетный счет в регионе ежегодно проводятся курсы. По направлению службы занятости получить новую профессию или повысить квалификацию могут не только безработные, но также люди старшего возраста и мамы, воспитывающие детей в возрасте до 3 лет.

Из-за введения ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, формат учебы был изменен и урезан. Не всем профессиям возможно обучать в удаленном режиме. Поэтому программа была времена сокращена. Обучение в дистанционном режиме велось по таким направлениям, как кадровое делопроизводство, государственное и муниципальное управление, социальная работа, а также бухгалтерские программы 1С.

«С возвращением традиционных форм обучения, предполагающих учебу в специально оборудованных классах при непосредственном контакте с преподавателем и одногруппниками, вернется ряд востребованных профессий: швея, парикмахер, мастер маникюра, флорист, охранник и другое, — рассказали в управлении труда и занятости. — Годовые показатели по обучению старшего поколения уже перевыполнены: вместо 114 человек направление получили 212, — рассказали в управлении труда и занятости. — Однако у службы занятости еще есть возможность учить желающих, поэтому заявки принимаются».

Согласно статистике, на сегодняшний день обучение прошли уже 65 мам, еще не менее 50-ти должны получить направления на учебу. Что касается безработных, то с начала года направления получили 606 орловцев, имеющих такой статус. В управлении добавили, что ежегодно профобучение в регионе проходит более тысячи безработных. Это повышает их конкурентоспособность на рынке труда и помогает им в поиске работы.

ИА «Орелград»