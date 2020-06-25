Орловские больницы заподозрили в нарушении правил закупок

Признаки нарушения закона были выявлены при проведении «пожарных» аукционов.

Как сообщает Орловское УФАС России, признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены в действиях сразу нескольких лечебных учреждений региона. Все они были вскрыты при анализе закупок на услуги по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации.

В ведомстве отметили, что проверка была проведена по поручению Федеральной антимонопольной службы. Для этого орловские антимонопольщики внимательно изучили сайт Единой информационной системы в сфере закупок. Именно там заказчики размещают конкурсную документацию.

Нарушения выразились в завышении условий, предъявляемых потенциальным подрядчикам. Так, больницы требовали подтвердить наличие лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. И это действительно необходимое требование. Но ряд учреждений также установили требование о «наличии у потенциальных участников закупки лицензии на оказание телематических услуг связи».

При этом в нормативных правовых актах, регулирующих как сферу связи, так и сферу обеспечения пожарной безопасности, нет норм, которые требовали бы наличия такой лицензии для пожарного мониторинга. Но поскольку данное условие было включено заказчиками в документацию, не все потенциальные подрядчики могли принять участие в закупках. Более того, сообщается, что «в большинстве случаев участие в проводимых аукционах принимал один хозяйствующий субъект».

«Согласно статье 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, — напомнили в Орловском УФАС России. — Изложенное явилось основанием для возбуждения дел в отношении лечебных учреждений, допустивших признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов на оказание услуг по организации автоматического мониторинга сигналов удаленных систем пожарной сигнализации».

ИА «Орелград»