Под Орлом продавец отказался подчиниться полиции и заперся в магазине

Действия торгового работника были расценены как неповиновение стражам порядка.

За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции житель Мценского района понесет административное наказание. Об этом сообщила пресс-служба Мценского райсуда. Обстоятельства заслуживают внимания. Как следует из материалов дела, инцидент произошел 1 апреля 2020 года. Полиции требовалось провести осмотр торгового павильона для сбора доказательств и документирования обстоятельств административного правонарушения.

Дело в том, что в павильоне была проведена проверочная закупка. Внутри вместе с продавцом находилась его знакомая. Она продала «покупателю» бутылку водки за 100 рублей. Словом, это была «левая» водка, которая продавалась нелегально. Полиции лишь оставалось все задокументировать.

Однако тут на передний план неожиданно вышел продавец. Он отказался предоставить павильон для осмотра, после чего закрылся в торговом помещении, чем «препятствовал полицейским исполнять служебные обязанности, предусмотренные ФЗ «О полиции». Кстати, оказалось, что он работал продавцом у индивидуального предпринимателя без оформления договорных отношений.

В суде данный гражданин согласился с тем, что был обязан выполнить требования сотрудников полиции и признал вину во вменяемом ему правонарушении. Однако он заявил, что полицейские не предъявили документы, подтверждающие законность их требований, а протокол был составлен с нарушением требований КоАП РФ. Дескать, он был составлен раньше, чем от сотрудника полиции поступило сообщение о совершении правонарушения.

Суд признал эти доводы несостоятельными и указал, что протокол соответствует требованиям КоАП РФ. В результате продавец был наказан административным штрафом в размере 1000 рублей. Несмотря на признание вины, он подал жалобу в областной суд. В ней он потребовал прекратить производство по делу, поскольку «его объяснения в протоколе об административном правонарушении написаны им под диктовку сотрудника полиции, которым на него было оказано психологическое давление».

Однако и областной суд доводы правонарушителя не принял. Жалоба была оставлена без удовлетворения.

ИА «Орелград»