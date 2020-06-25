Режим ограничений в Орловской области продлили до 16 июля

Масочный режим продлится минимум до 31 июля

Оперативный штаб принял решение продлить режим ограничений в Орловской области до 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Обязательный масочный режим в транспорте, магазинах, медицинских организациях и объектах предоставления услуг продлили до 31 июля. Открытие детских лагерей перенесли на вторую смену.

При этом с 1 июля заработают дневные лагеря – на базе Некрасовского, Нарышкинского и Тельченского интернатов. В Мценском детском доме с 1 июля продлится карантин.

«До 1 августа решено продолжить работу бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области (домов-интернатов), стационарных отделений центров социального обслуживания населения в режиме закрытых 14-дневных смен с сохранением карантина и тестирования сотрудников перед началом смены», — говорится в пресс-релизе.

ИА «Орелград»