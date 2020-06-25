В Орле «четырнадцатая» протаранила «Мазду»

Иномарка просто стояла на светофоре.

Вчера вечером, около 19.00 в Орле на улице Раздольной произошло ДТП. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Судя по снимкам аварии, которые очевидцы выложили в Сеть, «четырнадцатая» ударила «Мазду» в бок.

В комментариях орловцы пишут, что «Мазда» стояла на светофоре в ожидании зеленого света. А ВАЗ выехал из лесного массива. Видимо, водитель хотел развернуться и пристроиться вслед за «Маздой», но, очевидно, не справился с управлением и врезался в нее.

«Водитель мазды стоял на красном светофоре, ждал зелёного. Этот на 14 выехал со стороны леса и просто каким то образом врезался в мазду. Водитель 14 в хлам, алкоголь точно и возможно ещё что-то. Еле вылез из машины» — написала пользователь соцсети «ВКонтакте» Яся Бирюкова (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

На месте работали сотрудники УГИБДД.

ИА «Орелград»