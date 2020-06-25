В Орле голосование по Конституции назвали проявлением гражданской ответственности

В первый день голосования на избирательные участки пришли депутаты облсовета.

Орловцы начали голосовать по поправкам в Конституцию. Как уже писал «Орелград», избирательные участки открылись утром 25 июня.

Руководство Орловского облсовета уже приняло участие в голосовании. Так, спикер заксобрания Леонид Музалевский сделал свой выбор на избирательном участке № 9 г. Орла, который находится в школе №11.

— Прийти на избирательный участок и проголосовать за внесение поправок в Конституцию России — моя гражданская позиция, — заявил Музалевский. — Основной закон страны стоит выше всех политических перипетий. Придя на участки для голосования, каждый из нас отдает свой голос не за левых или правых, за партию власти или оппозицию, а голосует за будущее.

По словам Музалевского, поправки, предложенные в Конституцию, направлены на обеспечение суверенитета страны, закрепление социальных гарантий, развитие политической системы, в том числе путем усиления роли парламента, формирование структуры органов государственной власти, установление системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим государственные должности, и совершенствование законотворческого процесса.

Зампредседателя облсовета Михаил Вдовин тоже отдал свой голос по вопросу общероссийского голосования. Среди всех поправок он особо отметил, что в Конституции предложили закрепить невозможность для чиновников иметь двойное гражданство, банковские счета за рубежом, виды на жительство и т.д. «Я не против этого, но человек на определенном этапе должен сделать выбор — служение народу, стране или решение собственных вопросов. Совмещение неприемлемо!», — убежден Вдовин.

Также с 25 июня по 1 июля в Орле проходит рейтинговое голосование по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» и проекту «Народный бюджет», напомнили в пресс-службе облсовета. Из 52 территорий орловцы могут выбрать четыре объекта, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2020 и 2021 году.

Процедура голосования проводится с соблюдением рекомендуемых санитарных норм. На входе в избирательный участок происходит антисептическая обработка рук и измеряется температура. Каждому участнику голосования выдается индивидуальный пакет, в котором содержится защитная маска, одноразовые перчатки, ручка и антисептическая салфетка. При регистрации член избирательной комиссии не берет в руки паспорт голосующего, а сверяет данные на расстоянии.

Возможность высказать свое мнение о поправках в Конституцию нашей страны предоставляется гражданам России с 25 июня до 1 июля включительно. Жителям страны предстоит ответить на вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?». Вариантов ответа два: «да» и «нет».

Одной из главных поправок в Конституцию является обнуление сроков действующего президента Владимира Путина. Норму предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В случае принятия Путин сможет оставаться у власти до 2036 года.

В основном законе страны также предложили закрепить минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и пр. Целый пакет изменений касается политической системы. В частности, президент предложил закрепить статус Госсовета, а Госдуме дать право на утверждение кабинета министров. Также в Конституции появятся бог, брак как союз мужчины и женщины, а дети станут приоритетом государственной политики.

ИА «Орелград»