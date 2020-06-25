В Орле столкнулись две иномарки и мотоцикл

25.6.2020 | 10:50 Новости, Происшествия

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Мотоциклисту потребовалась помощь врачей.

Вечером 24 июня, около 21.30 в Орле произошло тройное ДТП. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД, 60-летний водитель «Фольксваген Туарег» выезжал с прилегающей территории дома №53 на улице Комсомольской.

Оказавшись на главной дороге, он врезался в мотоцикл «Хонда СВ-600» под управлением 30-летнего водителя. После этого «Фольксваген» вырулил на «встречку», где столкнулся с «Рено», за рулем которого сидел 66-летний мужчина.

В аварии пострадал мотоциклист. Он дважды обращался за помощью медиков. Сначала вызвал «скорую» около 23.50, а под утро, около 04.00 25 июня, сам приехал в больницу им. Семашко. Ему назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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