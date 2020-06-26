Орловские школьники проведут выпускной перед экранами

Власти подготовили для них череду поздравлений.

27 июня состоится общефедеральный «Выпускной — 2020». В нем могут принять участие все школьники России, рассказали в пресс-службе областной администрацию. С поздравительным словом к выпускникам обратятся президент Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов.

В этом году в Орловской области школы покидают 3577 выпускников. Им также предложили подключиться к марафону мероприятий «Онлайн выпускной». Он начнется в 12.00 с поздравлений от первых лиц области. Из Звездного Городка к орловским школьникам обратится летчик-космонавт Александр Мисуркин. Поздравят вчерашних школьников и педагоги, и общественные деятели.

Выпускники смогут принять участие в конкурсе на лучшую фотографию, посмотреть увлекательные видеотреки и праздничную концертную программу, пояснили в пресс-службе правительства.

Стать участником онлайн-выпускного просто. Для этого необходимо зайти в ВКонтакте в группу «Выпускная PARTY в ONLINE-формате».

ИА «Орелград»