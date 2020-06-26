Орловским медикам заплатят за переезд в Козюлькино и Кукуевку

Правительство региона изменило условия единовременных выплат медикам.

Правительство Орловской области внесло важные изменения в порядок предоставления единовременных компенсационных выплат. Они положены врачам и фельдшерам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тысяч человек. Естественно, речь идет только о населенных пунктах на территории Орловской области.

Эту программу также называют «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Областные власти изменили критерии, которым надо соответствовать для получения компенсаций за переезд. Раньше всем участникам такой программы были положены стандартизированные суммы: 1 миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей — фельдшерам.

Однако новым документом устанавливаются повышенные бонусы. Областные власти вводят перечень удаленных и труднодоступных территорий Орловской области, на которых расположены упомянутые выше сельские населенные пункты либо рабочие поселки и так далее. Единовременная компенсационная выплата для переехавших туда врачей составит 1,5 миллиона рублей, а для фельдшеров – 750 тысяч. То есть, ее размер в 1,5 раза превысит сумму, которую платят за переезд в места, не считающиеся труднодоступными.

Возникает вопрос: что же это за места такие? Правительство утвердило критерии отнесения территорий к удаленным и труднодоступным. Такое возможно при условии соответствия не менее чем двум из следующих условий: удаленность населенного пункта от Орла превышает 60 километров; в населенном пункте нет круглогодичного регулярного автобусного (или железнодорожного) сообщения с райцентром муниципального района из-за отсутствия автомобильных дорог с твердым покрытием; численность местного населения не превышает 8 000 человек.

Кстати, адресный перечень труднодоступных и удаленных территорий уже утвержден, и он достаточно широк. Например, в него включено село Теляжье Верховского района, деревня Козюлькино Болховского района, село Баранчик Должанского района, село Грязцы Ливенского района, село Гнилая Плота Малоархангельского района, деревня Волчьи Ямы Сосковского района, деревня Кукуевка Хотынецкого района и другие.

ИА «Орелград»