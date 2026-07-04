Клычков не исключил, что ограничения по бензину отменят уже на днях

По мнению губернатора Орловской области, ажиотаж пошел на спад.

Согласно решению оперативного штаба, в регионе вводят особый порядок продажи бензина с 4 по 25 июля. В четные даты заправляются машины, у которых номер начинается на четную цифру, в нечетные – на нечетную. Однако ограничения могут отменить раньше, заявил во время вечернего эфира 3 июля Андрей Клычков.

«Очевидно, мне кажется, наше общение, диалог и понимание жителей, привело к тому, что потихонечку идет на спад желание заправить все и вся бензином», – отметил губернатор.

Привязки к регионам при реализации топлива нет, напомнил Клычков. На всех АЗС будут дежурить «помощники», помогая организовывать очередь, если она будет.

Андрей Клычков подчеркнул, что именно повышенный спрос приводил к тому, что заправки закрывались раньше и создавалось ощущение дефицита.

Губернатор пояснил, что в постоянном режиме будет вестись мониторинг. Если станет очевидна стабилизация, примут соответствующее решение.

«Не будет никакой проблемы отменить уже в воскресенье, чтобы в понедельник начать в обычном режиме. Но для многих, кто не стоял, не толкался в этих очередях, в выходные удобное время заправиться».

ИА “Орелград”