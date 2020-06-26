Орловской культуре пообещали полмиллиарда рублей

Власти Орла увеличили объем финансирования целевой программы.

Администрация города Орла внесла изменения в собственное постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие отрасли культуры на 2020-2022 годы». Оно было принято в феврале этого года. Запланированный тогда объем финансирования составлял без малого 502 миллиона рублей. Однако теперь власти областной столицы его увеличили.

Согласно обновленной редакции программы, ее общее ресурсное обеспечение составит около 530,2 миллиона рублей. Примечательно, что 515,2 миллиона рублей должны поступить из бюджета города, а остальное – из областного бюджета.

Финансирование программы увеличено благодаря расширению списка ее соисполнителей. Чиновники добавили в него муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования. В целом 190,48 миллиона рублей запланировано на обеспечение деятельности (оказание услуг) Орловского городского центра культуры, Детского парка и ансамбля танца «Славица».

Городской парк культуры и отдыха и культурно-досуговый центр «Металлург» на двоих получат 99,36 миллиона рублей. Еще 145,77 миллиона рублей предполагается выделить на обеспечение деятельности МКУК «Централизованная библиотечная система города Орла».

ИА «Орелград»