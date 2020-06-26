В Орле отремонтировали 12 дворов

Всего в программе на 2020 год — 67 дворовых территорий.

По состоянию на 25 июня в Орле отремонтировано 12 дворов. Об этом рассказали в городской администрации. Эти объекты приняты комиссией и жителями.

Мэрия отчиталась о готовности дворовых территорий по следующим адресам: набережная Дубровинского, 88; улица Фомина, 12; переулок Гористый, 14; улица Старо-Московская, 4; переулок Комсомольский, 24; улица Комсомольская, 137 и 139 (объединенный двор); улица Комсомольская, 249; улицу Комсомольская, 356; улица Планерная, 52; улицы Игнатова, 35 и Матвеева, 33 (объединенный двор).

Всего сейчас в работе 30 из 67 дворов, пять полностью заасфальтированы и готовятся к сдаче. Это улица Советская, 11; улица Спивака, 16а и 18а (объединенный двор); улица Салтыкова-Щедрина, 37а; переулок Ягодный, 13.

— Асфальтовое покрытие на трех из этих объектов успешно прошло лабораторные испытания КУ ОО «Орелгосзаказчик», результаты оставшихся проб ожидаются в ближайшее время, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее «Орелград» писал о проблемах в ремонте ряда дворов в Заводском районе Орла. Подрядчик выиграл торги на ремонт сразу нескольких объектов, начал работу, но не довел до конца ни один из них.

ИА «Орелград»