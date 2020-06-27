Под Орлом проведут «арбузный» аукцион

В Ливнах право торговать арбузами и дынями разыграют на торгах.

Власти Ливен начали подготовку к предстоящему сезону торговли бахчевыми культурами. В этом году в городе отведут десять мест для организации таких торговых точек. Право занять их будет разыграно на торгах. Администрация райцентра уже утвердила условия проведения аукциона.

Например, торговая площадь каждого бахчевого развала составит шесть квадратных метров. Адресный перечень также утвержден мэрией. Торговать там можно будет только дынями и арбузами. Работать развалы будут с 24 июля по 31 октября 2020 года. Начальная цена договора в каждом случае составит 27 609 рублей. Победу одержит тот, кто предложит наибольшую цену. Кстати, шаг аукциона установлен в размере 2000 рублей.

С победителями аукциона местные власти заключат договоры на размещение нестационарных торговых объектов по реализации бахчевых культур. Организация торгов поручены городскому комитету экономики, предпринимательства и торговли.

ИА «Орелград»