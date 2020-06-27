Суд признал слишком суровыми штрафы для орловцев за сорняки

27.6.2020 | 16:06 Новости, Общество

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Сразу два административных наказания были смягчены Мценским райсудом.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в Мценском районе в ходе рейдов были выявлены два факта зарастания сорняками земельных участков сельскохозяйственного назначения. Оба принадлежат на праве собственности местным жительницам. Они расположены на территории Чахинского сельского поселения, их площадь составляет 17,1 и 34,3 га.

«Причиной нарушений явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

Хозяек участков привлекли к административной ответственности, им назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждой. Кроме того, инспекторы выдали им предписания об устранении выявленных нарушений.

Однако собственницы земли не согласились с постановлениями надзорного ведомства и подали жалобы в Мценский районный суд. Тот признал действия инспекторов законными, но сами постановления изменил – в обоих случаях сумма штрафа была снижена до 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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