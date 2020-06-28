В Орле класс пожарной опасности дорос до четвертого

Высокая температура воздуха принесла потенциальную угрозу.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей территории Орловской области преобладает 3-й класс пожарной опасности. При этом в трех муниципальных образованиях – Орле, а также Орловском и Дмитровском районах — зарегистрирован уже 4-й класс. Относительно спокойная в этом отношении обстановка наблюдается в Мценске и Мценском районе, где зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности.

Согласно данным оперативного ежедневного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, из-за повышения температуры воздуха и класса пожарной опасности, а также выхода населения на приусадебные участки и выезда на природу существует вероятность неконтролируемых палов сухой травы, порубочных остатков деревьев и сжигания мусора.

Вероятность возникновение отдельных очагов природных пожаров специалисты оценивают в 0,4. В целом в Орловской области к пожароопасным районам относится 9 муниципальных образований: Болховский, Дмитровский, Знаменский, Глазуновский, Кромской, Мценский, Хотынецкий, Урицкий и Шаблыкинский район.

На территории области расположено шесть населенных пунктов, граничащих с лесными массивами, в которых проживает 975 человек. Кроме того, вблизи лесных массивов расположено три детских оздоровительных лагеря, работа которых пока не начата, и два «объекта экономики» в Хотынецком районе: ресторанно-гостиничный комплекс «Дом лесника» и гостиничный комплекс «Орловское полесье».

ИА «Орелград»