Трое детей пострадали в аварии на Веселой слободе

Подробности ДТП рассказали орловские полицейские.
В воскресенье, 28 июня в Орле произошла авария, в которой пострадали дети. Маленькие пассажиры были в двух легковушках, не поделивших перекресток на Веселой слободе.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 15.30. Водитель Geely ехал по 2-й Пушкарной со стороны улицы Колхозной в направлении улицы Царев Брод. Выезжая с Мостовой, он столкнулся с Hyundai, которая ехала со стороны улицы Генерала Родина в сторону микрорайона «Алроса».
В столкновении машин водитель Hyundai и его 11-летний пассажир получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. В Geely также был ребенок – 4-летний мальчик. Ему, и еще одному пассажиру этой иномарки, медики оказали первую помощь, а затем пострадавших отпустили домой.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, сообщили в ведомстве.
В Сети пишут, что в момент аварии на этом перекрестке не работал светофор.
ИА «Орелград»