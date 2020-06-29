Трое детей пострадали в аварии на Веселой слободе

Подробности ДТП рассказали орловские полицейские.

В воскресенье, 28 июня в Орле произошла авария, в которой пострадали дети. Маленькие пассажиры были в двух легковушках, не поделивших перекресток на Веселой слободе.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла около 15.30. Водитель Geely ехал по 2-й Пушкарной со стороны улицы Колхозной в направлении улицы Царев Брод. Выезжая с Мостовой, он столкнулся с Hyundai, которая ехала со стороны улицы Генерала Родина в сторону микрорайона «Алроса».

В столкновении машин водитель Hyundai и его 11-летний пассажир получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. В Geely также был ребенок – 4-летний мальчик. Ему, и еще одному пассажиру этой иномарки, медики оказали первую помощь, а затем пострадавших отпустили домой.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, сообщили в ведомстве.

В Сети пишут, что в момент аварии на этом перекрестке не работал светофор.

ИА «Орелград»