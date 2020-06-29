Начальником орловской полиции станет бывший глава уголовного розыска

29.6.2020 | 14:17 Новости, Общество

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Юрию Савенкову назначили нового зама

Полковник Виталий Власов станет начальником полиции УМВД Орловской области. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Теперь Власов станет заместителем главы орловского УМВД Юрия Савенкова.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Власов служит в органах внутренних дел с 1992 года. В 1996 году окончил Орловскую высшую школу МВД РФ. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области. Занимал руководящие должности на оперативной работе в ряде территориальных ОВД.
Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу в МВД» и рядом других ведомственных наград.

Согласно структуре орловского УМВД, глава полиции будет курировать, среди прочего, работу УГИБДД, уголовного розыска и управления по борьбе в экономическими преступлениями, центры «Э» и «К», а также управление по борьбе с наркотиками.

ИА «Орелград»

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