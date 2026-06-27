Почти 350 выпускников Орла награждены медалями

27.6.2026 | 8:35 Важное, Новости, Образование

«За особые успехи в учении» первой и второй степени.

Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин обратился к выпускникам города в связи с началом череды выпускных вечеров. Он отметил, что в этом году школы заканчивают 3370 девятиклассников и 1355 одиннадцатиклассников. По его словам, весь Орел искренне радуется успехам молодежи.

433 девятиклассника получили аттестаты с отличием, 241 выпускник 11-х классов награжден медалью I степени «За особые успехи в учении», а еще 114 одиннадцатиклассников удостоены медалей II степени. Особой гордостью города мэр назвал 25 стобалльников и двух мультистобалльников по ЕГЭ, отметив, что за этими результатами стоят талант ребят, поддержка родителей и каждодневный труд педагогов, которым он выразил благодарность.

«Я желаю каждому из вас найти дело, которое будет вдохновлять, не бояться мечтать, смело идти вперед и никогда не останавливаться на достигнутом», – написал градоначальник в соцсетях.

ИА “Орелград”


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