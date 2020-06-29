Орловскому бизнесу рассказали о бесплатных юридических консультациях

За помощью можно обратиться в центр «Мой бизнес»

Орловский центр антикризисной поддержки «Мой бизнес» предлагает предпринимателям получить бесплатные юридические консультации и правовую защиту. Для этого представителям МСП необходимо обратиться по номеру телефона: (4862) 44-30-20.

В центре «Мой бизнес» сообщили, что плотно сотрудничают с бизнес-омбудсменом Орловской области Евгением Лыкиным. В организации работают профессиональные юристы. Кроме того, центр сотрудничает частными юридическими компании из Орла по договорам софинансирования.

То есть государство компенсирует затраты МСП на юридические услуги. Для бизнесменов правовая поддержка бесплатна.

ИА «Орелград»