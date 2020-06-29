Под Орлом суд закрылся из-за коронавируса

Поликлиника «не торопилась брать анализы» у человека из контактной группы

Болховский районных суд закрыли на карантин из-за коронавируса, сообщила депутат облсовета Валентина Остроушко.

По ее словам, поликлиника «не торопилась брать анализы» у работника прокуратуры, который контактировал с сотрудниками болховского райсуда.

«Причём болховские медики сработали оперативно, а вот орловские не торопятся… И я звонила в департамент здравоохранения, и представители прокуратуры в поликлинику, но, наверное, работы у врачей невпроворот… Никто к нему не пришёл. Вероятно, слишком много заявок. Тестированы ли судьи – тоже неизвестно. Они живут в Орле. А в областном центре с тестированием напряжёнка… Так что сейчас все в одной лодке – вахтовики, медики, судьи, прокуроры, доярки…», — написала Остроушко.

ИА «Орелград»