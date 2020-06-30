Силовики нашли в сарае у орловца больше килограмма пороха

30.6.2020 | 8:32 Новости, Общество

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Он добыл его из снарядов времен ВОВ.

Жителя Троснянского района будут судить за незаконное хранение взрывчатых веществ. У него в хозпостройке нашли 1,2 кг пороха.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина занимался незаконными раскопками на территории района. Порох он добывал из найденных патронов. Обнаружили запрещенное вещество в сарае у мужчины сотрудники УФСБ по Орловской области.

Теперь копателю грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 100 тысяч рублей, пояснили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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