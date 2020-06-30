В Ливнах «четырнадцатая» сбила юного велосипедиста

Парень оказался в реанимации.

Вчера, 29 июня около 17.00 в Ливнах произошло ДТП с участием велосипедиста. 15-летний юноша ехал по улице Карла Маркса, а когда собрался повернуть налево, оказался под колесами ВАЗ-2114 под управлением 48-летнего водителя.

Как пояснили в УГИБДД, автомобилист двигался со стороны поселка Нагорный в направлении улицы Кирова. Авария произошла около дома №49 по улице Карла Маркса.

Велосипедист от удара получил серьезные травмы. По информации УГИБДД, юношу госпитализировали в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»