В Ливнах «четырнадцатая» сбила юного велосипедиста

30.6.2020 | 9:40 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Парень оказался в реанимации.

Вчера, 29 июня около 17.00 в Ливнах произошло ДТП с участием велосипедиста. 15-летний юноша ехал по улице Карла Маркса, а когда собрался повернуть налево, оказался под колесами ВАЗ-2114 под управлением 48-летнего водителя.

Как пояснили в УГИБДД, автомобилист двигался со стороны поселка Нагорный в направлении улицы Кирова. Авария произошла около дома №49 по улице Карла Маркса.

Велосипедист от удара получил серьезные травмы.  По информации УГИБДД, юношу госпитализировали в реанимационное отделение Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования