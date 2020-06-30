В Орле наградили волонтеров, помогавших в борьбе с коронавирусом

30.6.2020 | 16:46 Новости, Общество

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Церемонию провели в два этапа – чтобы не собирать много людей в одном помещении

В Орле «Единая Россия» наградила волонтеров, которые помогали жителям во время самоизоляции из-за коронавируса. В церемонии приняли участие секретарь регионального отделения партии Леонид Музалевский, руководитель фракции ЕР в облсовете Михаил Вдовин, депутаты Госдумы Ольга Пилипенко и Николай Земцов.

За время работы волонтеры разнесли более 20 тыс. продуктовых наборов, отметил Музалевский. Он особо подчеркнул, что в канун 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне волонтеры посетили ветеранов, вручили им медали и поздравили с праздником.

За время пандемии четыре волонтера переболели коронавирусом, отметил Музалевский. «Мы и дальше будем помогать нашим жителям, выполняя свой гражданский долг», — заключил он.

Волонтерам раздали грамоты. Церемонию награждения провели в два этапа – чтобы не собирать много людей в одном помещении.

ИА «Орелград»

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