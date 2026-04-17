Подрядчику школы в Жилина предъявили претензии

«Орелгосзаказчик» отреагировал на представление КСП.

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся в деревне Жилина, после чего выдала «Орелгосзаказчику» представление с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. По результатам исполнения представления «Орелгосзаказчик» уже провел претензионную работу в отношении подрядной организации – ООО «АС Монтаж». В частности, заказчик занялся взысканием неустойки, начисленной за нарушение исполнения контракта. Кроме того, подрядчику направлено требование об исключении из сметы контракта затрат, связанных с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Ранее КСП сообщала: «В нарушение условий контракта подрядной организацией предоставлена независимая гарантия с нарушением установленного срока на 21 день. Заказчиком согласовано включение затрат, связанных с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в состав сводного сметного расчета, сметы контракта». Аудиторы сочли это нарушением, которое теперь заказчик пытается исправить. Также в рамках исполнения представления КСП заказчик истребовал у подрядчика документы об использование средств авансового платежа, принятого в размере 7 процентов от цены контракта.

В данном случае речь идет об истребовании документов, которые должны подтвердить целевое использование авансовых средств. Аудиторы в ходе своей проверки в целевом использовании средств усомнились. По их мнению, аванс подрядчик направил на выплату заработной платы, возмещение накладных расходов (хотя при условии казначейского сопровождения не требуется предоставление оснований для перечисления средств), а также на перечисление авансовых платежей субподрядным организациям.

По мотивам исполнения представления КСП заказчик заключил с подрядчиком дополнительное соглашение, регламентирующее сроки выполнения и оплаты строительно-монтажных работ, перечень видов и объемов работ, которые подрядная организация обязана выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, внесены изменения в смету контракта. Напомним, «Орелгосзаказчик» в марте 2023 года заключил контракт на сумму 1,89 миллиарда рублей с ООО «АС Монтаж». Работы должны были быть выполнены до 25 декабря 2025 года, но на момент проверки КСП работы были выполнены только на 2,1 процента от цены контракта.

