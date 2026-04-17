Подрядчику школы в Жилина предъявили претензии

17.4.2026 | 7:45 Важное, Закон и порядок, Новости

«Орелгосзаказчик» отреагировал на представление КСП.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Как уже писал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку использования бюджетных средств, выделенных на строительство школы на 1225 учащихся в деревне Жилина, после чего выдала «Орелгосзаказчику» представление с требованиями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. По результатам исполнения представления «Орелгосзаказчик» уже провел претензионную работу в отношении подрядной организации – ООО «АС Монтаж». В частности, заказчик занялся взысканием неустойки, начисленной за нарушение исполнения контракта. Кроме того, подрядчику направлено требование об исключении из сметы контракта затрат, связанных с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств.

Ранее КСП сообщала: «В нарушение условий контракта подрядной организацией предоставлена независимая гарантия с нарушением установленного срока на 21 день. Заказчиком согласовано включение затрат, связанных с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в состав сводного сметного расчета, сметы контракта». Аудиторы сочли это нарушением, которое теперь заказчик пытается исправить. Также в рамках исполнения представления КСП заказчик истребовал у подрядчика документы об использование средств авансового платежа, принятого в размере 7 процентов от цены контракта.

В данном случае речь идет об истребовании документов, которые должны подтвердить целевое использование авансовых средств. Аудиторы в ходе своей проверки в целевом использовании средств усомнились. По их мнению, аванс подрядчик направил на выплату заработной платы,  возмещение накладных расходов (хотя при условии казначейского сопровождения не требуется предоставление оснований для перечисления средств), а также на перечисление авансовых платежей субподрядным организациям.

По мотивам исполнения представления КСП заказчик заключил с подрядчиком дополнительное соглашение, регламентирующее сроки выполнения и оплаты строительно-монтажных работ, перечень видов и объемов работ, которые подрядная организация обязана выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, внесены изменения в смету контракта. Напомним, «Орелгосзаказчик» в марте 2023 года заключил контракт на сумму 1,89 миллиарда рублей с ООО «АС Монтаж». Работы должны были быть выполнены до 25 декабря 2025 года, но на момент проверки КСП работы были выполнены только на 2,1 процента от цены контракта.

ИА "Орелград"


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

