В Орловской области стало в четыре раза больше безработных

Почти половина потеряли работу из-за коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса уровень безработицы в Орловской области вырос в четыре раза. Об этом губернатор Андрей Клычков доложил на совещании по ситуации на рынке труда премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

По информации Клычкова, если по состоянию на 1 апреля 2020 года безработица в регионе составляла 0,8%, то не сегодня этот показатель равен 3,3%. При этом 47% от общего числа зарегистрированных безработных в регионе потеряли работу после 1 марта текущего года.

Мишустин особо отметил, что в целом уровень безработицы на Орловщине ниже среднероссийского показателя. При этом свободных вакансий в три раза меньше, чем зарегистрированных безработных. При четырехкратном росте людей, потерявших работу, в области открыты те же 5,8 тысяч вакансий, что и до пандемии.

Также Мишустин обратил внимание на то, что в Орловской области много людей перевели на неполный рабочий день. В регионе этот показатель почти вдвое превышает общероссийский: 4,3% против 2,4%. Премьер-министр предположил, что в перспективе это может привести к сокращениям штата. Клычков заверил главу правительства, что массовых сокращений в регионе не будет.

«Единственное предприятие, которое у нас вызывало сомнения, <…> это предприятие легкой промышленности ООО «Гамма», 443 работника. Но мы индивидуально позанимались, был выдан кредит под 2% на 42 млн рублей, плюс Фонд микрофинансирования предоставил кредит еще на 3 млн рублей», — цитирует Клычкова ТАСС.

По официальным данным, в 2019 году в Орловской области создали более 300 новых предприятий, а за первое полугодие 2020 года — 268.

ИА «Орелград»