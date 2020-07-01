Орловские ГУПы попробуют спасти от банкротства

1.7.2020 | 12:44 Новости, Экономика

Читайте нас в Telegram

Спасением госпредприятий займется вновь созданная комиссия.

В Орловской области создана межведомственная комиссия по вопросам предупреждения банкротства государственных унитарных предприятий, а также других организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении социально значимые объекты. Соответствующее постановление издал исполняющий обязанности председателя правительства региона Вадим Соколов.

Комиссию возглавил Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. Новый коллегиальный орган будет постоянно действующим. Из постановления следует, что он создан «в целях содействия стабильному осуществлению деятельности государственных унитарных предприятий Орловской области».

Основной задачей комиссии станет рассмотрение предложений от профильных департаментов обладминистрации, «направленных на выработку и согласование мер по предупреждению несостоятельности, восстановлению платежеспособности и досудебной санации предприятий и организаций». Иными словами, комиссия должна сделать все, чтобы ГУПы не разорились.

Также ее членам придется рассматривать антикризисные программы предприятий и организаций, в том числе планы финансового оздоровления. Комиссия получила право направлять запросы в любые органы власти, создавать рабочие группы и приглашать на свои заседания руководителей предприятий «для заслушивания». Кстати, заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раз в год.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования