Орловские ГУПы попробуют спасти от банкротства

Спасением госпредприятий займется вновь созданная комиссия.

В Орловской области создана межведомственная комиссия по вопросам предупреждения банкротства государственных унитарных предприятий, а также других организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении социально значимые объекты. Соответствующее постановление издал исполняющий обязанности председателя правительства региона Вадим Соколов.

Комиссию возглавил Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам. Новый коллегиальный орган будет постоянно действующим. Из постановления следует, что он создан «в целях содействия стабильному осуществлению деятельности государственных унитарных предприятий Орловской области».

Основной задачей комиссии станет рассмотрение предложений от профильных департаментов обладминистрации, «направленных на выработку и согласование мер по предупреждению несостоятельности, восстановлению платежеспособности и досудебной санации предприятий и организаций». Иными словами, комиссия должна сделать все, чтобы ГУПы не разорились.

Также ее членам придется рассматривать антикризисные программы предприятий и организаций, в том числе планы финансового оздоровления. Комиссия получила право направлять запросы в любые органы власти, создавать рабочие группы и приглашать на свои заседания руководителей предприятий «для заслушивания». Кстати, заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раз в год.

ИА «Орелград»