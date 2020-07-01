Орловский сенатор не стал спорить с Путиным

Владимир Круглый поддержал инициативу президента о лечении детей.

Отделение партии «Единая Россия» озвучило позицию сенатора Владимира Круглого, заслуженного врача РФ, по вопросу лечения детей с орфанными, то есть редкими заболеваниями. Орловский сенатор считает, что заботу об этом должно брать на себя государство.

Тем самым Круглый поддержал инициативу Владимира Путина. Напомним, ранее президент объявил о повышении НДФЛ до 15 процентов для состоятельных граждан с доходом свыше 5 миллионов рублей в год. Вырученные от этого средства Путин предложил направлять на лечение редких болезней детей. Владимир Круглый напомнил, что сейчас из федерального бюджета финансируются расходы лишь по 12 нозологиям, а большая часть затрат ложится на субъекты РФ.

«Бюджеты регионов, конечно, не выдерживают этой нагрузки, — считает орловский сенатор. — Поэтому, безусловно, переводить это на федеральный уровень необходимо. Логично и то, что дополнительные налоговые поступления будут направляться на здоровье детей».

Ранее депутаты Орловского облсовета приняли обращение к правительству страны и Госдуме. Они предлагают включить спинальную мышечную атрофию (СМА) в перечень заболеваний, лечения которых оплачивается за счет средств федерального бюджета. В региональном парламенте отметили, что в Орловской области, как и в России в целом, остается актуальной проблема лекарственного обеспечения граждан, страдающих СМА.

Это редкое генетическое прогрессирующее и очень тяжелое заболевание, приводящее к инвалидности и характеризующееся нарастающей мышечной слабостью. На сегодняшний день известно о 914 россиянах, страдающих от СМА. В Орловской области, по информации регионального департамента здравоохранения, на учете состоят пять человек с таким диагнозом.

ИА «Орелград»