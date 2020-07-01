В Орле ЕГЭ провели без выпускников

В Орловской области прошла финальная апробация ЕГЭ.

Заключительный апробационный экзамен по географии без участия выпускников прошел в Орловской области. Об этом сообщил Региональный центр оценки качества образования. В учреждении отметили, что в тренировочном экзамене были задействованы все 24 пункта проведения экзамена (ППЭ).

«Особое внимание было уделено отработке мер санитарно-эпидемиологической безопасности в пунктах проведения экзамена, — заявили в Центре. — В каждом пункте реализуют обязательную бесконтактную термометрию организаторов и участников, при входе в здание установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук и средств индивидуальной защиты, аудитории оснащены приборами для обеззараживания воздуха. Парты расставляются в шахматном порядке для обеспечения расстояния между участниками ЕГЭ не менее 1,5 метра».

Напомним, в этом году проведение основного периода началось именно с пробных экзаменов. Они необходимы для проверки готовности ППЭ. Пробные экзамены проходят без участия выпускников, но с участием всех специалистов, привлекаемых к организации экзаменов. Основной акцент сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах.

«Перед нами в этом году стоят две глобальные задачи: организовать сдачу экзаменов выпускниками для поступления в вузы и четко соблюсти все требования Рособрнадзора для обеспечения безопасности каждого ребенка в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорит руководитель одного из орловских ППЭ Наталья Евсюкова.

ИА «Орелград»