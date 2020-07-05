В Орловское УФСБ передали информацию о фантоме

5.7.2020 | 16:13 Новости, Общество

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Фантомная производственная площадка разместилась по адресу жилого дома.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило в Орле фантомную площадку, на которой якобы производились полуфабрикаты. Как сообщили в этом ведомстве, несуществующий цех удалось отследить при помощи государственной информационной системы «Меркурий».

«Внимание мониторинговой группы привлек тот факт, что в адреса нескольких индивидуальных предпринимателей Орловской области была направлена продукция животного происхождения (полуфабрикаты мясные и мясосодержащие, вареники в ассортименте)», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

В государственной системе производственная площадка зарегистрирована по адресу: Орел, улица Раздольная, дом 76. Причем она указана как предприятие розничной торговли — магазин «Сладкоежка». Судя по документации, это предприятие принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Инспекторы отправились по указанному адресу, но никакой производственной площадки там не нашли. Там располагается жилой многоквартирный дом. В ТУ Россельхознадзора подчеркнули, что магазина розничной торговли «Сладкоежка» и производственного цеха найти там не удалось.

«Всего на фантомной площадке успели «выработать», а затем реализовать порядка 200 кг пищевой продукции, — пояснили в ведомстве. — Для предотвращения дальнейшего нелегального введения в оборот подконтрольной продукции производственная площадка переведена в статус фантомной, учетная запись предпринимателя аннулирована».

В Россельхознадзоре добавили, что информация о фантомной площадке уже передана в управление ФСБ России по Орловской области. Кроме того, «в адреса получателей потенциально небезопасного товара направлены письма с просьбой предоставить сведения о принятых мерах по недопущению в обращение указанной продукции».

ИА «Орелград»

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