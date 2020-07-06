Еще 57 орловцев заразились коронавирусом

Впервые с 23 июня дневной прирост составил больше 50 человек

Еще 57 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Число подтвержденных за день случаев превысило 50 человек впервые с 23 июня (тогда было 55). Общее количество случаев COVID-19 на Орловщине достигло 4741.

Выздоровели 16 человек, количество победивших вирус достигло 3166. Число летальных случаев не изменилось — 73.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 687 862, за день прибавилось 6611. Из них 1907 переносят болезнь без симптомов. С начала пандемии выздоровели 454 329 человек, умерли 10 296.

ИА «Орелград»