В Орле ограничат движение и остановят троллейбусы

6.7.2020 | 13:46 Новости, Общество

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В городе идут коммунальные работы.

Два дня автомобилистам и пассажирам городского транспорта в Орле придется потерпеть временные неудобства. Об этом предупредили в администрации города.

Так, из-за сноса сухих деревьев в Советском районе 15 июля с 09.00 до 16.00 на улице Тургенева не будут ходить троллейбусы.

А с 08.00 20 июля перекроют участок дороги по улице Васильевской от 1-й Посадской до переулка Соляного. Здесь будут менять газовые сети, пояснили в мэрии. Работы закончат только к 11 сентября.

Для автомобилистов движение организуют по схеме: ул. Васильевская — ул. Садово-Пушкарная — ул. Карачевская — ул. 1-я Посадская.

ИА «Орелград»

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