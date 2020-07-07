Коррупциогенные факторы нашли в проектах решения властей Орла

Прокуратура обнародовала итоги надзора за правотворчеством.

Прокуратура Советского района города Орла обнародовала данные о надзоре за правотворческой деятельностью органов местного самоуправления областной столицы за первое полугодие 2020 года. Согласно приведенной информации за отчетный период времени было дано 11 отрицательных заключений на проекты нормативных правовых актов городских властей.

Причинами стало выявление в этих документах несоответствий проектов действующему законодательству и коррупциогенных факторов. В каждом случае прокуратура дала местным властям необходимые разъяснения и предложения о том, как привести документ в соответствие с федеральными законами. Что касается коррупциогенных факторов, то их надзорный орган просто требовал исключить. В результате все правовые заключения прокуратуры были рассмотрены, после чего в проекты нормативно-правовых актов были внесены необходимые изменения.

Также сообщается, что в 2020 году властям города было внесено пять представлений «в целях устранения причин и условий, способствующих нарушениям законодательства в сфере нормотворчества». Все они также были удовлетворены. По результатам рассмотрения прокурорских представлений выявленные нарушения были устранены.

ИА «Орелград»