Орловца, скинувшего приятеля с балкона 9-го этажа, осудили

Орловский облсуд подтвердил законность обвинительного приговора.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, в апелляции было рассмотрено уголовное дело орловца, которого ранее присяжные заседатели признали виновным в убийстве. Инцидент произошел 6 июля прошлого года на улице Родзевича-Белевича в Орле. Подсудимый и его приятель на двоих арендовали там квартиру, расположенную на 9-м этаже.

Между ними произошел конфликт. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сделал замечание приятелю. Тот курил в комнате, хотя хозяйка квартиры строго-настрого запретила арендаторам это делать. Замечанием подсудимый не ограничился. Он несколько раз ударил кулаком приятеля по лицу.

Спустя какое-то время они вдвоем вышли на балкон. Там приятель решил ответить обидчику и хотел его ударить. Однако подсудимый увернулся от удара, затем схватил приятеля, приподнял его и сбросил вниз. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимы с жизнью, он скончался на месте происшествия.

Дело слушалось с участием присяжных заседателей. Подсудимый признал свою вину лишь частично, так как уверял, что умысла на убийство у него не было. Дескать, приятеля он сбросил с балкона по неосторожности. Но присяжные признали его виновным в убийстве, хотя и отметили его право на снисхождение.

На основании их вердикта Северный районный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год и 9 месяцев.

Как пояснили в облсуде, в апелляционной жалобе адвокат просил о смягчении наказания. Однако областная судебная коллегия по уголовным делам сочла приговор справедливым. Он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»