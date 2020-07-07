Орловец 10 лет прожил под подпиской о невыезде

Облсуд поставил точку в крайне затянувшейся тяжбе.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение суда Советского района по гражданскому делу. Местный житель подал иск к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ о возмещении морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Как следует из иска, уголовное дело было возбуждено в отношении истца еще в апреле 2007 года. В рамках расследования в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая впоследствии была изменена на подписку о невыезде. Поскольку было предъявлено обвинение, истец имел статус обвиняемого.

Уголовное преследование длилось более 10 лет. Только в июле 2017 года следователем по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава преступления. Этим же постановлением была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранная в мае 2007 года.

Гражданину разъяснили его право на реабилитацию. Он считает, что в результате незаконного уголовного преследования ему были причинены нравственные страдания. Они были вызваны необходимостью неоднократного участия в следственных действиях, а также проводимыми в отношении него оперативно-розыскными мероприятиями. В частности, он указал на прослушивание его телефонных переговоров.

Кроме того, как следует из материалов гражданского дела, ухудшилось состояние его здоровья «из-за нервного напряжения и внутреннего переживания». Уголовное преследование повлияло на его увольнение со службы, а служил он в правоохранительных органах, и на формирование негативного общественного мнения по отношению к нему. Отказывали истцу и в приеме на другую работу.

Он просил суд взыскать в его пользу за счет казны Российской Федерации компенсацию морального вреда в сумме чуть более 3 миллионов рублей. Районный суд иск удовлетворил частично, постановив взыскать в пользу истца 100 тысяч рублей. В суде апелляционной инстанции это решение обжаловала прокуратура региона.

Она просила «снизить размер компенсации морального вреда до разумных пределов». Указывала на то, что уголовное дело, возбужденное в отношении истца, было длительное время приостановлено. Еще один довод прокуратуры заключался в том, что «наличие подписки о невыезде и надлежащем поведении фактически не препятствовало истцу реализовать свое право на передвижение».

Однако областная судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение райсуда – без изменения.

ИА «Орелград»