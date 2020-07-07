В Орле поймали водителя, ездившего на «Лексусе» с поддельными правами

7.7.2020 | 13:38 Новости, Общество

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Мужчина был отдан под суд и отделался условным сроком заключения.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования, использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

На скамье подсудимых оказался местный житель, которого поймали за рулем с поддельными правами. В марте 2020 года он управлял автомобилем «Лексус» и был остановлен для проверки инспектором ГИБДД. Водитель предъявил удостоверение, которое вызвало сомнения в подлинности. Инспектор изъял эти права.

Они действительно оказались «липовыми». Водитель сам рассказал следствию и суду, что купил водительское удостоверение в феврале этого года в Москве. Найти продавца пока не удалось, однако в отношении него тоже возбуждено уголовное дело. Около месяца водитель пользовался поддельными правами.

Выяснилось, что у него была на то причина. Дело в том, что в 2018 году он был осужден за повторную пьяную езду. Тогда его приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, его на 3 года лишили водительских прав. Вот он и решил приобрести их незаконно.

В судебном заседании мужчина свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Дело по его ходатайству было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Мужчину также лишили права управления транспортными средствами сроком на 1 год 1 месяц и 1 день. Приговор Заводского районного суда уже вступил в законную силу и направлен на исполнение.

ИА «Орелград»

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