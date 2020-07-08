«Квадра» заплатит больше 1 млн рублей за гибель сотрудника

Вдова и дочери погибшего потребовали компенсацию морального ущерба

ПАО «Квадра» возместит семье погибшего сотрудника расходы на погребение и выплатит моральную компенсацию вдове и дочерям. К мировому соглашению стороны смогли прийти только в суде.

Напомним, в декабре прошлого года на Ливенской ТЭЦ (филиал ПАО «Квадра») произошла трагедия: слесарь по ремонту поднимал кирпичи на электрической лебедке. Та неожиданно сорвалась и всей тяжестью груза обрушилась на мужчину. Он умер в машине скорой помощи. Предварительно сообщалось, что причиной трагедии мог стать перегруз и неисправный трос.

В суде вдова и две дочери погибшего потребовали от работодателя их погибшего родственника по 1 млн рублей компенсации каждой из них, а также компенсировать похоронные расходы.

— В суде стороны достигли мирового соглашения. Предприятие добровольно согласилось выплатить вдове 350 000 рублей и столько же каждой дочери погибшего. Расходы на погребение также оплатит ПАО «Квадра», — рассказало издание «Уездный город. Ливны».

ИА «Орелград»