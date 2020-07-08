В Орловской области каждый 5-й ребенок был рожден вне брака

Статистики рассказали о семейной жизни в Орловской области.

Орелстат выпустил специальный релиз, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Из него следует, что в 2019 году в регионе было зарегистрировано 4734 брака. Данный показатель на 5 процентов превысил уровень 2018 года. Однако учитывая продолжающееся сокращение населения области, он уменьшился по сравнению с более ранними периодами времени.

Так, в 2019 году в расчете на каждую 1000 жителей Орловской области приходилось в среднем по 6,4 брака. В 2010 году этот показатель составлял 8,3, а в 2015 году — 7,5. Также статистики с сожалением отметили, что в минувшем году на каждую 1000 браков в регионе пришлось 699 разводов.

«Коэффициент разводимости (число разводов на 1000 человек населения) составил в минувшем году 4,5 промилле, как и в 2015 году (в 2010 году – 4,6), — говорится в сообщении Орелстата. — Четверть семейных пар, расторгнувших брак, имела детей, из них 6,2 процента – двух и более».

Всего в 2019 году в Орловской области появились на свет 3030 мальчиков и 2919 девочек. Примечательно, что у 70 женщин родились двойни. Подсчитано, что 40,7 процента новорожденных были первенцами в своих семьях, 38 процентов стали вторыми детьми, 13,9 – третьими.

«Наибольшее число рождений приходится на возраст женщин 25-34 лет (60,8 процента всех родившихся), — сообщает Орелстат. — Число внебрачных рождений пошло на убыль, но, тем не менее, в 2019 году каждый пятый ребенок был рожден вне брака».

ИА «Орелград»