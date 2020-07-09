Орлу не достанется субсидия от Клычкова

Правительство региона выделило средства на поддержку муниципалитетов.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов региона. Как следует из документа, сделано это в соответствии с правилами предоставления из областного бюджета таких дотаций, которые были утверждены в 2019 году.

В списке получателей казенных средств значатся 26 муниципальных образований Орловской области – 24 района, а также города Мценск и Ливны. Однако в перечне нет областной столицы. Вероятно, Орлу требуется гораздо большая финансовая помощь, и поддерживать его областные власти будут какими-то другими мерами.

Что касается дотаций, то всего правительство региона выделило на эти цели 193,328 миллиона рублей. Примечательно, что всю сумму областные чиновники поделили строго поровну между районами и городами, высчитав дотацию до копейки. Согласно постановлению, каждый из 26-ти муниципалитетов получит по 7 435 728 рублей 85 копеек.

Напомним, ранее Орловский облсовет народных депутатов разрешил правительству региона провести в 2020 году реструктуризацию задолженности муниципальных районов и городских округов перед Орловской областью по бюджетным кредитам. На сегодняшний день она составляет 74 миллиона рублей. Реструктуризация позволит снизить нагрузку на местные бюджеты и направить высвободившиеся средства на финансирование социальных расходов.

ИА «Орелград»