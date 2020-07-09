В Орле молодой человек убил мужчину за отказ выпить с ним

Уголовное дело о нелепой смерти человека рассмотрел суд в Орле.

Дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Перед ним предстал молодой человек 1994 года рождения, который в Орле не проживает. Сам он пояснил, что работал в Воронежской области. Оттуда перебрался сначала в Мценск, а затем в Орел, где у него имеются знакомые.

В декабре 2019 года он вечером отправился к торговке самогоном и приобрел у нее две бутылки. Одну выпил сам, а вторую осилить в одиночку не смог. Тут он вспомнил, что неподалеку живет отдаленно знакомый ему мужчина, которого он якобы постоянно видел в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек отправился к нему домой. Хозяин открыл дверь и не образовался позднему визиту незваного гостя. Тот с порога предложил ему вместе распить спиртное. Хозяин дома категорически отказался. В следующую секунду «оскорбленный» отказом гость набросился на него.

В качестве оружия он использовал деревянную трость, которую нашел в прихожей, а также деревянный брусок. Гость нанес хозяину множество ударов, от которых тот потерял сознание. После этого подсудимый обшарил дом и скрылся, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего.

Последний был доставлен в больницу имени Семашко, но спасти его жизнь медикам не удалось. Травмы оказались смертельными. Подсудимого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, а также в краже чужого имущества. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»