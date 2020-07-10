В Орловской области не поздоровится лосям и оленям

Областные власти готовятся утвердить новые квоты для охотников.

Правительство Орловской области отправило на антикоррупционную экспертизу проект указа губернатора об установлении лимита и квот добычи пяти видов диких животных. Речь идет о косулях, барсуках, лосях и двух видах оленей. Согласно проекту указа, новые квоты будут действовать в период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года на территории всего региона, за исключением национального парка «Орловское полесье».

Лимит добычи для Орловской области был согласован Минприроды России. Судя по представленным данным, больше всего не повезет косуле европейской. На текущий момент в Орловской области насчитывается 9769 этих животных. Лимит добычи планируется установить в размере 7,11 процента от общей численности, то есть охотникам будет разрешено добыть 695 косуль.

Лимит на добычу барсука составит 8,6 процента от общей численности (добыть разрешат 52 особи из 601, зарегистрированной на территории региона), лося – 4,78 процента (64 из 1337 особей), оленя пятнистого – 7,06 процента (6 из 85 особей) и оленя благородного – 3,03 процента (12 из 396 особей).

Впрочем, многое зависит от удачи охотника. Отметим, что в 2019 году на 100 процентов были выбраны квоты только по добыче оленя благородного и барсука, в 2018 году – по добыче лося, барсука и оленя благородного.

ИА «Орелград»