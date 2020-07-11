Масло из Орла разрешили продавать Украине

Орловский молокозавод успешно прошел экспертизу.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, молокоперерабатывающее предприятие «Орел» успешно прошло ветеринарно-санитарное обследование и было внесено в реестры экспортеров и Таможенного союза.

Она работает с 2019 года и выпускает сливочное масло, полутвердые сыры и деминерализованную сыворотку. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что теперь эта молочная продукция будет доступна не только потребителям на внутреннем рынке, но и за рубежом.

В частности, предприятие успешно прошло обследование «на предмет соответствия ветеринарно-санитарным требованиям Украины, Азербайджана и Евразийского экономического союза с целью внесения предприятия в соответствующие реестры и дальнейшего экспорта продукции». Продукция выдержала испытания и прошла аттестацию.

«Качество и безопасность производимой и экспортируемой продукции подтверждается регулярными лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, подведомственных РСХН», — добавили в ТУ Россельхознадзоре.

ИА «Орелград»