Масло из Орла разрешили продавать Украине

11.7.2020 | 14:32 Новости, Экономика

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Орловский молокозавод успешно прошел экспертизу.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, молокоперерабатывающее предприятие «Орел» успешно прошло ветеринарно-санитарное обследование и было внесено в реестры экспортеров и Таможенного союза.

Она работает с 2019 года и выпускает сливочное масло, полутвердые сыры и деминерализованную сыворотку. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что теперь эта молочная продукция будет доступна не только потребителям на внутреннем рынке, но и за рубежом.

В частности, предприятие успешно прошло обследование «на предмет соответствия ветеринарно-санитарным требованиям Украины, Азербайджана и Евразийского экономического союза с целью внесения предприятия в соответствующие реестры и дальнейшего экспорта продукции». Продукция выдержала испытания и прошла аттестацию.

«Качество и безопасность производимой и экспортируемой продукции подтверждается регулярными лабораторными исследованиями в аккредитованных лабораториях, подведомственных РСХН», — добавили в ТУ Россельхознадзоре.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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